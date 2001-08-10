МЧС: выходить на лёд в заливе Мордвинова всё ещё опасно

Завтра, 11 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина (от села Лесное до мыса Свободный), в том числе в заливе Мордвинова крайне опасно. Как сообщает региональное управление Росгидромета, здесь располагается ещё смораживающийся ледяной массив. На нём имеются незатянувшиеся льдом участки, запорошённые снегом. В данном районе будут наблюдаться максимальные приливно-отливные колебания уровня моря, под влиянием которых на льду будут возникать трещины, разводья. Возможны подвижки льда, его отрыв от берега.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области можно узнать на сайте областного ГУ МЧС.