Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2020
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17:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев научат делать корейские подставки под кружку

Двухчасовой мастер-класс «Декоративно-прикладное искусство Кореи» пройдет в областной библиотеке 18 февраля. Начало в 18.30.

Как сообщили в пресс-службе СахОУНБ, пришедшие изготовят подставки под кружку «чхатпачхим» с изображением элементов первой корейской письменности «хунмин чоным».

В ходе мероприятия будет показан процесс изготовления подставки в сопровождении пошаговой видеопрезентации. Все участники получат для работы раздаточный материал. Ведущая мастер-класса Эльвира Лим, директор Института филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета.

Количество мест ограничено. Для участия необходима запись по телефону: 8 (4242) 45-25-47.

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