Сахалинский «Дом милосердия» будет сотрудничать с региональным минздравом

Помогать женщинам в трудной ситуации сахалинский приют «Дом милосердия» будет совместно с региональным министерством здравоохранения. Накануне глава ведомства Владимир Ющук подписал соответствующее соглашение с благотворительным фондом «Радость жизни». На его средства обеспечивается деятельность приюта «Дом милосердия», помогающего женщинам и детям в трудной жизненной ситуации. За 7 лет работы поддержку здесь нашли более 200 человек. Эта помощь будет более эффективной при содействии со стороны медицинских служб, считает министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Как рассказали в островном минздраве, «Дом милосердия», расположенный в центре Троицкого, за 4 года дал приют многим сахалинским женщинам – беременным, мамам с детьми. Каждую из них приводила сюда безысходность, нужда в самом необходимом. Особенно поддерживают здесь женщин, раздумывающих над сохранением беременности.

- Большинство женщин, решающихся на прерывание беременности, толкает на это неуверенность в своих силах, в возможностях иметь крышу над головой, пищу, одежду. Некоторые оказываются буквально на улице, без денег. Мы предоставляем все условия, чтобы они могли восстановить душевное спокойствие, чтобы было, куда прийти после родильного дома, заняться малышом, оформить утерянные документы, устроиться на работу, - рассказала руководитель приюта Ольга Толкачева.

Работа с женщинами по профилактике абортов ведется и в учреждениях здравоохранения. С каждой пациенткой, обращающейся с целью прекращения беременности, работает психолог. По статистике последних лет, более чем в 10% случаев женщины отказываются от своего начального решения.

- Каждая женщина, решившаяся на такой шаг, должна знать - все трудности преодолимы. Надо, чтобы все наши специалисты, работающие с такими пациентками, побывали здесь, чтобы психологическая поддержка подкреплялась увиденным. Если женщины будут знать, что им есть, куда прийти в трудную минуту, количество абортов будет гораздо меньше, - прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Сейчас в «Доме милосердия» проживают две женщины с малышами. Обе работают, дети посещают детский сад. По словам специалистов центра, одновременно они могут принять и 10 женщин, и больше. Срок пребывания рассчитан до 6 месяцев, хотя обычно постоялицы решают свои проблемы за 3-4 месяца. Целью подписания Соглашения является организация методологической, консультационной поддержки специалистов Центра. Кроме того, в тяжелой жизненной ситуации, необходимости в постоянном уходе за ребенком, женщина и сама может нуждаться в медицинской помощи. Взаимодействие с лечебными организациями позволит оказывать такую помощь в максимально короткие сроки.