Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2020
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10:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Маневровые локомотивы хотят перевести на газ на Сахалине

Маневровые локомотивы хотят перевести на газ на Сахалине

Сахалинские власти рассчитывают перевести на газ маневровые локомотивы. Переговоры об этом региональные власти ведут с ОАО «РЖД», передает островное правительство.

Вопросы масштабной газификации региона обсуждались на недавней встрече главы Сахалинской области Валерия Лимаренко с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны договорились до 2025 года обеспечить все население области «голубым топливом» и перевести на него 50% автотранспорта, а также создать отрасль малотоннажного СПГ. 

– Помимо автомобилей на газ сегодня в нашей стране переводится и железнодорожная техника. Сейчас мы договариваемся с РЖД, чтобы маневровые локомотивы, обслуживающие сахалинские города, ходили не на дизельном, а на газомоторном топливе. Это очень важно для экологии региона и сохранения здоровья его жителей, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, в этом году на газификацию Сахалинской области «Газпром» планирует направить 1,39 миллиарда рублей. Это в четыре с лишним раза больше, чем в годом ранее.

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