Маневровые локомотивы хотят перевести на газ на Сахалине

Сахалинские власти рассчитывают перевести на газ маневровые локомотивы. Переговоры об этом региональные власти ведут с ОАО «РЖД», передает островное правительство.

Вопросы масштабной газификации региона обсуждались на недавней встрече главы Сахалинской области Валерия Лимаренко с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны договорились до 2025 года обеспечить все население области «голубым топливом» и перевести на него 50% автотранспорта, а также создать отрасль малотоннажного СПГ.

– Помимо автомобилей на газ сегодня в нашей стране переводится и железнодорожная техника. Сейчас мы договариваемся с РЖД, чтобы маневровые локомотивы, обслуживающие сахалинские города, ходили не на дизельном, а на газомоторном топливе. Это очень важно для экологии региона и сохранения здоровья его жителей, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, в этом году на газификацию Сахалинской области «Газпром» планирует направить 1,39 миллиарда рублей. Это в четыре с лишним раза больше, чем в годом ранее.