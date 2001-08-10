Валерий Лимаренко встретится с курильчанами

Губернатор Валерий Лимаренко посетит Южно-Курильский район. Рабочая поездка запланирована на 11-12 февраля. В планах главы региона посетить объекты социальной и производственной сферы на островах Кунашир и Шикотан, а также встретиться с курильчанами.

Как сообщили в областном правительстве, во время диалога с местными жителями будут обсуждаться результаты и перспективы социально-экономического развития Южно-Курильского городского округа. С отчетом выступит глава муниципалитета Вячеслав Власенко. Участниками разговора также станут депутаты и представители общественности.

Встреча с жителями Шикотана запланирована на сегодня, 11 февраля в 15:00. Место проведения – большой зал Дома культуры «Утро Родины» в селе Крабозаводском (ул. Торговая, 2-а).

Жители Кунашира смогут пообщаться с Валерием Лимаренко в районном Доме культуры (ул. Ильичева, 4-а) 12 февраля в 14:00.

Приглашаются все желающие.

В случае неблагоприятных погодных условий возможна корректировка плана. Об этом будет сообщено дополнительно.