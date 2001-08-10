Мэрия Южно-Сахалинска: строительство в рамках муниципальных программ идет по плану

Плановую инспекционную проверку строительных площадок в Южно-Сахалинске, на которых возводятся муниципальные объекты, провели специалисты управления капитального строительства. Замечаний к подрядчикам заказчик не предъявил, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Строительство социальных объектов и жилых домов для муниципальных нужд является одним из приоритетных направлений, которое перед мэрией города ставит глава региона Валерий Лимаренко.

Первым пунктом поездки стала строительная площадка будущего 16-этажного жилого дома на ул. Поповича, 18, куда переселят жителей из ветхого и аварийного фонда. Строительные работы здесь ведутся согласно графику. Конструктивные работы выполнены на 60%. Строители приступили к монтажу инженерных систем.

- В настоящий момент готовы 8 этажей, приступили к работам на 9-м. Ведем монтаж окон, вентиляции, проводим отопление, водопровод, канализацию. Дальше займемся монтажом перегородок. Несмотря на то, что дата ввода определена — ноябрь 2020 года, думаю, сможем сдать объект раньше, - рассказал сотрудник компании «Сфера», руководитель проекта Николай Филиппов.

Стоит отметить, что в нынешнем году для жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, также сдадут в эксплуатацию три 4-этажных дома в 25 микрорайоне, 5-этажный дом в одном из сел городского округа. Всего же до 2024 года южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20%.

Затем участники выездного совещания посетили площадку, где возводится дополнительный корпус общеобразовательной школы №6. В эксплуатацию здание планируется сдать к концу июля. Современный корпус рассчитан на 480 мест. Большая часть строительных работ уже завершена.

- Продолжается возведение основной входной группы. Параллельно мы монтируем сети электроснабжения, вентиляцию и отопление. В ближайшее время приступим к отделочным работам, - отметил представитель компании-подрядчика «Сахалин-Инжиниринг».

Кроме того, в нынешнем году будут сданы в эксплуатацию коррекционная школа в Луговом и общеобразовательная школа в Дальнем, строительство которой направлено на реализацию указа президента по ликвидации второй смены.