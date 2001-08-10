Около 1200 адресных табличек установят на дома в Южно-Сахалинске
Сегодня в Южно-Сахалинске ведется масштабная работа по актуализации адресных табличек на домах. Это одна из первоочередных задач на этапе подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 (ВПН), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Еще в прошлом году специалистами департамента городского хозяйства администрации и Сахалинстата проведен мониторинг адресного хозяйства. Регистраторы изучали фактическое размещение жилых домов в городе, селах и поселках, а также фиксировали изменения, произошедшие за последние 10 лет (выявление вновь построенных, разрушенных, сгоревших, нежилых домов) и отсутствие или повреждения адресных указателей.
В ходе этой работы было выявлено порядка 1200 таких несоответствий на многоквартирных и индивидуальных жилых домах. По информации департамента городского хозяйства, в ближайшее время будет изготовлено необходимое количество новых адресных аншлагов стандартного образца: белые буквы/цифры на синем фоне. Недостатки в адресном хозяйстве планируют устранить до 1 сентября. От этого во многом будет зависеть организация работы переписчиков, которым в октябре предстоит обойти около 13 тысяч домов.
Отметим, что установкой адресных табличек городская администрация занимается в рамках ВПН. Однако обязанность по их размещению и содержанию возложена на собственников индивидуальных жилых домов, управляющие компании, в ведении которых находятся МКД, а также застройщиков при вводе в эксплуатацию новых объектов.
Напомним, Всероссийская перепись населения стартует 1 октября 2020 года. В течение месяца специалистам предстоит выяснить число и состав как семей, так и домохозяйств, получить данные об образовательном уровне, национально-языковом составе, миграции и т.д. Эта информация поможет более точно описать структуру общества по социальным, экономическим, демографическим параметрам.
Впервые перепись станет цифровой. Ее принцип останется традиционным - информацию будут получать непосредственно от населения. Однако изменятся методы сбора этих сведений - вместо бумажных переписных листов волонтеров снабдят планшетами, которые позволят быстрее обрабатывать данные и следить за переписью в режиме онлайн.
Кроме этого, внести свои данные в базу Всероссийской переписи населения-2020 горожане смогут самостоятельно через портал госуслуг. Перечень пунктов подтверждения учетной записи размещен на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Также возможность переписаться будет доступна и в офисах МФЦ «Мои документы», где всем желающим предоставят точку доступа в Интернет. При необходимости работники МФЦ помогут заполнить анкеты на портале госуслуг.
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