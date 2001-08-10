Губернатор Валерий Лимаренко посетил Южно-Курильский район

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил Южно-Курильский район с рабочей поездкой. Накануне, 11 февраля, в аэропорту Менделеево его встречали мэр района Вячеслав Власенко, председатель Собрания Сергей Бондарев, начальник местного ОМВД Виктор Фарбатюк, начальник службы в рабочем проселке Южно-Курильск управления ФСБ Юрий Дзяд, сообщает пресс-служба администрации Южно-Курильска.

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Вместе с губернатором на Южные Курилы прибыли члены правительства Сахалинской области, администрации губернатора и органов островной власти – министр социальной защиты Елена Касьянова, министр строительства Татьяна Стаценко, министр здравоохранения Владимир Ющук, и.о. министра ЖКХ Юрий Борисов, и.о. министра цифрового развития Александр Снегирев, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко, руководитель агентства по рыболовству Иван Радченко, руководитель агентства по газификации Евгений Токарев, начальник отдела развития Курильских островов Николай Сурков, управляющий делами губернатора и правительства Павел Егоров и начальник управления по работе с обращениями граждан Олег Русин.

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Вместе с ними прибыли депутат Сахалинской областной Думы Максим Козлов, архиепископ Аксий (владыка Сахалинский и Курильский), а также представители бизнеса и журналисты областных и федеральных телеканалов. Всего 18 человек.

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В аэропорту они пересели из самолета на вертолет и сразу же отбыли на Шикотан. Здесь гостей встречали руководитель администрации острова Сергей Усов и руководитель сельской администрации села Крабозаводское Игорь Макаров.

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После они отправились в соседнее село Малокурильское, где недавно были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по улице Студенческой - 24-квартирный и 23-квартирный. Их общая площадь - 3 161,5 квадратных метров. Губернатор вручил ключи от жилья новоселам - 44 переселенцам из аварийного жилфонда и 3 бюджетникам (работникам культуры и образования). Всего новое жилье в домах №18 и 20 обрели 47 семей.