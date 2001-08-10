63,95|69,77|54,18
09:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Губернатор Валерий Лимаренко посетил Южно-Курильский район
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил Южно-Курильский район с рабочей поездкой. Накануне, 11 февраля, в аэропорту Менделеево его встречали мэр района Вячеслав Власенко, председатель Собрания Сергей Бондарев, начальник местного ОМВД Виктор Фарбатюк, начальник службы в рабочем проселке Южно-Курильск управления ФСБ Юрий Дзяд, сообщает пресс-служба администрации Южно-Курильска.
⠀
Вместе с губернатором на Южные Курилы прибыли члены правительства Сахалинской области, администрации губернатора и органов островной власти – министр социальной защиты Елена Касьянова, министр строительства Татьяна Стаценко, министр здравоохранения Владимир Ющук, и.о. министра ЖКХ Юрий Борисов, и.о. министра цифрового развития Александр Снегирев, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко, руководитель агентства по рыболовству Иван Радченко, руководитель агентства по газификации Евгений Токарев, начальник отдела развития Курильских островов Николай Сурков, управляющий делами губернатора и правительства Павел Егоров и начальник управления по работе с обращениями граждан Олег Русин.
⠀
Вместе с ними прибыли депутат Сахалинской областной Думы Максим Козлов, архиепископ Аксий (владыка Сахалинский и Курильский), а также представители бизнеса и журналисты областных и федеральных телеканалов. Всего 18 человек.
⠀
В аэропорту они пересели из самолета на вертолет и сразу же отбыли на Шикотан. Здесь гостей встречали руководитель администрации острова Сергей Усов и руководитель сельской администрации села Крабозаводское Игорь Макаров.
⠀
⠀
Вместе с губернатором на Южные Курилы прибыли члены правительства Сахалинской области, администрации губернатора и органов островной власти – министр социальной защиты Елена Касьянова, министр строительства Татьяна Стаценко, министр здравоохранения Владимир Ющук, и.о. министра ЖКХ Юрий Борисов, и.о. министра цифрового развития Александр Снегирев, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко, руководитель агентства по рыболовству Иван Радченко, руководитель агентства по газификации Евгений Токарев, начальник отдела развития Курильских островов Николай Сурков, управляющий делами губернатора и правительства Павел Егоров и начальник управления по работе с обращениями граждан Олег Русин.
⠀
Вместе с ними прибыли депутат Сахалинской областной Думы Максим Козлов, архиепископ Аксий (владыка Сахалинский и Курильский), а также представители бизнеса и журналисты областных и федеральных телеканалов. Всего 18 человек.
⠀
В аэропорту они пересели из самолета на вертолет и сразу же отбыли на Шикотан. Здесь гостей встречали руководитель администрации острова Сергей Усов и руководитель сельской администрации села Крабозаводское Игорь Макаров.
⠀
После они отправились в соседнее село Малокурильское, где недавно были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по улице Студенческой - 24-квартирный и 23-квартирный. Их общая площадь - 3 161,5 квадратных метров. Губернатор вручил ключи от жилья новоселам - 44 переселенцам из аварийного жилфонда и 3 бюджетникам (работникам культуры и образования). Всего новое жилье в домах №18 и 20 обрели 47 семей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня Губернатор Валерий Лимаренко посетил Южно-Курильский район
10:07 Сегодня Социальную аптеку откроют на Шикотане по просьбе местных жителей
- 09:27 Сегодня Сахалинская область заручилась поддержкой в реализации проекта Севморпути
10:15 Сегодня Сахалинские каратисты завоевали четыре бронзы на первенстве Европы
10:36 5 Февраля Спасатель из Италии провел семинар для островных специалистов
16:00 5 Февраля Южно-сахалинские автобусы дезинфицируют после каждого рейса
10:17 6 Февраля Паралимпийцы опробовали склоны сахалинского «Горного воздуха»
12:00 6 Февраля Пожизненный срок грозит двум наркоторговцам на Сахалине
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 10:36 Сегодня Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 11:37 Вчера «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк» начнут строить весной
- 14:04 10 Февраля Стало известно, какие объекты благоустроят в Южно-Сахалинске в этом году
- 12:56 10 Февраля С марта МРОТ в Сахалинской области станет больше
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?