Несколько участков дорог отремонтируют в Южно-Сахалинске в этом году
В Южно-Сахалинске обозначили планы по ремонту дорог на 2020 год. Так, планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию более двадцати километров дорог и приступить к капитальному ремонту еще трех участков. Наращивание темпов стало возможно благодаря инициативе главы региона Валерия Лимаренко по перераспределению средств дорожного фонда в пользу муниципалитетов.
Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, комплексные работы по обновлению улично-дорожной сети проводятся в том числе в рамках реализации регионального и национального проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в которых Южно-Сахалинск участвует 2-й год подряд. По данным управленияе дорожного хозяйства и благоустройства, в нынешнем году планируется завершить начатые в 2018-2019 годах строительство и реконструкцию:
- автомобильной дороги Дальнее — Елочки;
- участка ул. Фархутдинова от Мира до Ленина;
- дорог в 25 микрорайоне Южно-Сахалинска;
- дорог в селе Дальнее, в том числе моста через рекку Владимировка (правобережье).
Также в этом году начнется строительство четырехполосной автомобильной дороги ул. Пограничной от Комсомольской до ул. Горького. На новом участке также, помимо тротуаров, появятся велодорожки. На территории планируется высадка зеленых насаждений. В данный момент идут подготовительные работы - расчистка территории от гаражей. Отметим, что летом масштабных перекрытий из-за строительных работ не планируется. Завершить строительство нового участка улицы планируется до 1 ноября 2020 года.
Что касается капитального ремонта дорог, то в этом году приступят ко второму этапу ремонта Коммунистического проспекта на участке от пр. Мира до ул. Вокзальной. Также в областном центре будут завершены работы на участке ул. 2-ая Центральная от ул. Ивана Куропатко до ж/д путей. Кроме того, капитально отремонтируют и ул. Больничную — от пр. Мира до ул. Ленина.
В планах на 2020-й — продолжить работы по капитальному ремонту еще двух объектов и начать новые на участках:
- улица Ленина от заезда на ОТБ до Сахалинской;
- улица Украинской от моста через реку Красносельская до жилого дома №139 (1-й этап);
- улицы Памятная от Холмской до кладбищенского комплекса «Ласточка».
В рамках ремонта улично-дорожной сети в 2020 году планируется выполнить работы на ул. Детской от Комсомольской до Садовой и ул. Лермонтова от Сахалинской до Холмской. За пределами Южно-Сахалинска будет продолжена работа по ремонту автодороги до Синегорска, от ул. Ключевской до с. Санаторное.
Также в 2020 году будет благоустроена ул. Деповская от ул. Тихой до ул. Кирпичной. Напомним, что работы по благоустройству начались здесь в прошлом году.
По словам заместителя начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Татьяны Окутиной, помимо запланированных строительно-монтажных работ, в этом году начнутся проектные работы по строительству и реконструкции дорог.
- Нами запланировано проектирование строительства участков дорог ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Комсомольской и в селе Дальнее. Проектируется капитальный ремонт автомобильных дорог в селах Ключи, Березняки, Новая Деревня. Также в этом году мы приступим к разработке проектов по реконструкции ул. Горной от ул. Физкультурной до ЖК «Серебряный бор» и ул. Горького на участке от Больничной до ул. Зимы, - отметила Татьяна Окутина.
Добавим, что в 2021 году завершатся проектные работы по реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск — Синегорск». На первом этапе дорожное покрытие обновят на участке от Санаторного до путепровода.
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