Сахалинская область вошла в ТОП самых недорогих регионов для оздоровительного отдыха
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом.
Как сообщается на портале, в топ-50 регионов России по дешевизне отдыха и лечения в санаториях в этом году вошли: Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область, Свердловская область, Ивановская область, Тверская область, Хакасия, Брянская область, Воронежская область, Забайкальский край, Республика Татарстан, Тульская область, Хабаровский край, Чувашия, Удмуртия, Ульяновская область, Карачаево-Черкесия,
В списке недорогих регионов России отдых в санатории обойдется до двух тысячи рублей в день за проживание, питание и лечение. В Сахалинской области можно найти санаторный отдых за 1,9 тысяч рублей в день.
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости путевок в санатории для отдыха зимой и весной.
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