Социальную аптеку откроют на Шикотане по просьбе местных жителей

Для Шикотана по просьбе жителей купят новые автобусы и откроют социальную аптеку. Вопросы транспорта стали одними из главных на вчерашней встрече Валерия Лимаренко с курильчанами. Жители острова помимо улучшения морского и авиационного сообщения попросили губернатора решить проблему нехватки автобусов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское правительство.

– На Шикотане живу давно, конечно, в последние годы многое изменилось: выросли прекрасные дома, школа, детский сад, предприятия. Но в то же время не решены элементарные проблемы – у нас не хватает автобусов. Движение по единственному маршруту между селами Малокурильское и Крабозаводское завершается в 17:30. После этого – только на попутках и такси. Очень неудобно, например, для людей, которые вечером посещают спорткомплекс «Шикотан Арена», – рассказала одна из жительниц курильского острова.

Время работы автобусного маршрута будет продлено до 21:00 – такое решение было принято на встрече. Новое расписание начнет действовать с 18 февраля. Глава области также предложил местному руководству составить заявку на покупку новых автобусов для Южно-Курильского района. Технику приобретут на средства области. Это поможет комплексно решить проблему сообщения между населенными пунктами.

Требуют особого внимания и вопросы транспортной доступности Шикотана. Сейчас на остров с соседнего Кунашира регулярно летает вертолет и ходит плашкоут. Однако до сих пор нет прямого сообщения с Сахалином. Чтобы добиться этого, областные власти намерены построить на Шикотане взлетно-посадочную полосу, которая будет принимать небольшие самолеты. Уже ведутся предпроектные изыскания. Выбран перспективный участок под «взлетку», однако он частично пересекает границы заказника – строить на этой территории нельзя.

– В ближайшее время будем встречаться с вице-премьером и полпредом Юрием Трутневым. Подниму вопрос о том, чтобы освободить участок земли, на котором мы хотим построить «взлетку», от статуса заказника, – сообщил жителям Валерий Лимаренко.

Он также добавил, что в 2021 году на курильской линии должны начать работать два новых теплохода ледового класса, которые сегодня строятся в Ленинградской области.

Еще одна важная тема встречи – медицина. Жители села Крабозаводского рассказали о нехватке в районе узких специалистов. Чтобы частично решить эту проблему, на остров направят медицинский десант. Так, взрослое население сможет воспользоваться услугами специалистов с 12 марта. Детские врачи будут работать здесь с 4 апреля, а с 10 мая – сотрудники Фонда Андрея Первозванного. Попасть на прием к высококвалифицированным врачам смогут все желающие.

А уже через 2 месяца на Шикотане появится социальная аптека. В ней местные жители смогут приобрести лекарства с минимальной наценкой. Губернатор поставил задачу перед районной администрацией подобрать необходимое помещение для торговой точки.

Под особый контроль возьмут и жилищные вопросы. Чтобы решить проблему аварийного жилфонда, на острове планируется построить 16 домов, 4 – сдадут уже в этом году.

Жители Шикотана также рассказали губернатору о неудобном расположении многофункционального центра. Решено в течение трех месяцев подобрать для МФЦ новую площадку – с учетом пожеланий курильчан.

В работу взята и просьба местных промышленников – снять запрет на сбор «морской капусты», которую выбрасывает на берег штормом. Доступное сырье поможет местным предприятиям нарастить объемы производства и активнее развиваться. В частности, крупный рыбокомбинат «Островной» планирует запустить два завода по производству филе и замороженной рыбы производительностью 200 и 1000 тонн в сутки соответственно. Кроме того, предприятие намерено увеличить мощности по выпуску рыбной муки и жира со 150 до 600 тонн в сутки. Работы по этим направлениям завершат в 2022 году. Расширение производства позволит создать более 470 дополнительных рабочих мест.