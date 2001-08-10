Система «умных светофоров» заработает в Южно-Сахалинске весной

В Южно-Сахалинске работают над запуском системы адаптивного управления светофорами. Пилотный проект по переводу на адаптивное управление светофорных объектов намерены реализовать в Южно-Сахалинске уже в этом году. Завершающий этап внедрения в областном центре системы «умных светофоров» стартует уже весной. А пока жителям города предлагают поучаствовать в тематическом опросе и высказать свои предложения на портале www.тутбудет.рф.

Как ТИА "Острова" рассказали в администрации города, сегодня в областном центре активно ведется работа по модернизации транспортной схемы и расширению улично-дорожной сети. Вместе с тем в островной столице растет количество транспорта. Попытаться решить эту проблему и увеличить пропускную способность дорог Южно-Сахалинска планируют с помощью умных светофоров.

В прошлом году в рамках проекта «Умный город» муниципалитетом завершен второй этап формирования автоматизированной системы управления светофорами. На 25 ключевых перекрестках города установлены современные контроллеры, позволяющие регулировать работу светофорных объектов по семи сценариям, заданным в зависимости от времени суток. В этом году проект выходит на следующий этап развития:

- Светофорные контроллеры подключат к датчиками системы фотовидеофиксации, которые будут сканировать поток транспортных средств на дороге каждые три секунды. Система управления светофорами строит прогноз развития дорожной ситуации и на основании этих сведений формируется план координации управления светофорными объектами. При каких-либо ограничениях в работе датчиков видеомониторинга (например, метель) система управления объектами переключается на режим эксплуатации по сценариям, - объясняет эксперт по цифровой трансформации администрации Южно-Сахалинска Димитрий Стенько.

В администрации Южно-Сахалинска подчеркивают, что будут использовать существующую областную систему фотовидеофиксации «Безопасный город». При помощи технологий распознавания камеры дорожного наблюдения «научат» фиксировать не только правонарушения, но и анализировать интенсивность транспортного потока. Эти данные будут поступать в систему управления светофорами, которые при образовании затора в определенном направлении должны отрегулировать длительность разрешающего сигнала для проезда транспорта. При этом работа ближайших светофоров будет синхронизирована таким образом, чтобы образовывалась, так называемая «зеленая волна», позволяющая не останавливаться на каждом перекресте при определенной скорости движения транспорта.

Отметим, что работы по развитию системы управления дорожным движением до адаптивной, планируется выполнить, в том числе, за счет средств областного бюджета, в рамках выделенной городу субсидии на осуществление функций административного центра. Согласно дорожной карте проекта «Умный город» доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов в Южно-Сахалинске к концу 2020 года должна составлять не менее 30 %.

Пешеходы и автолюбители уже заметили изменения в работе городских светофоров. Сейчас южносахалинцам предлагают высказаться в отношении развития системы интеллектуального управления светофорами на портале: www.тутбудет.рф/svetofor.