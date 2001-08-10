Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2020
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14:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Молодым островным родителям расскажут, как воспитывать детей

Семинар «Загадки и парадоксы воспитания» пройдет в сахалинской областной библиотеке в рамках проекта «Успешная мама» 15 февраля.

Как рассказали в пресс-службе СахОУНБ, в ходе встречи лектор – медицинский психолог Анна Умрихина рассмотрит такие вопросы, как: точки зрения воспитания, правила в семье, благоприятные способы наказания и особенности продуктивного общения с ребёнком, приёмы саморегуляции.

Встреча состоится на втором этаже библиотеки в молодёжном центре «Универсалка». Начало в 17:00.

Справки и запись по телефону: 8 (4242) 45-25-28.

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