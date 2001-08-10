Южносахалинцев проконсультируют по вопросом "дальневосточной ипотеки"
Администрация Южно-Сахалинска проведет серию встреч по информированию и разъяснению потенциальным участникам программы «Дальневосточная ипотека» условий льготного кредитования. Мероприятия пройдут в доме культуры «Родина» 14 февраля в 18.30, а также 20 февраля в 19.00.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, в первую очередь на встречах ждут молодые семьи, участников жилищной программы, которые уже получили сертификат/уведомление, и планируют при приобретении жилья воспользоваться ипотекой под 2%, а также пользователей дальневосточных гектаров, которые взяли землю под строительство индивидуального жилого дома (при себе иметь паспорт).
Жителей, желающих получить консультацию, просят подойти на мероприятие заранее. Всю интересующую информацию по встречам можно уточнить в рабочие часы в МКУ «Управление жилищной политики» по телефону 300-894 (доб. 1,2,4,5,6).
Также во время встречи будет проведено анкетирование. Это важно для формирования базы потенциальных участников программы «Дальневосточная ипотека» и планирования объемов необходимого жилищного строительства для обеспечения качественным жильем южносахалинцев.
Заполнить анкету можно заранее, перейдя по ссылке, направить ее по электронной почте uzhp@yuzhno-sakh.ru или принести на встречу. Кроме того, сотрудники администрации Южно-Сахалинска проводят среди молодых семей - участников жилищной программы - телефонное анкетирование. Горожан призывают уделить несколько минут своего времени и ответить на вопросы.
Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» предназначена для покупки и строительства жилья по сниженной ставке 2% годовых. Воспользоваться программой могут молодые семьи в возрасте до 35 лет и неполные семьи с детьми, а также получатели дальневосточных гектаров под строительство жилья.
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