Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2020
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Лавинную опасность прогнозируют в четырех сахалинских районах
15:16, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС: выход на лёд в заливе Мордвинова остается опасным

Завтра, 13 февраля, под воздействием отжимного юго-западного ветра со скоростью до 13 м/с и потеплением до +20, при сохраняющихся значительных приливо-отливных колебаниях уровня моря, у юго-восточного побережья Сахалина от мыса Свободный до Макарова, в том числе в заливе Мордвинова, ожидаются подвижки и взлом прибрежного льда. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области можно уточнить, перейдя по ссылке.

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