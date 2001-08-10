МЧС: выход на лёд в заливе Мордвинова остается опасным

Завтра, 13 февраля, под воздействием отжимного юго-западного ветра со скоростью до 13 м/с и потеплением до +20, при сохраняющихся значительных приливо-отливных колебаниях уровня моря, у юго-восточного побережья Сахалина от мыса Свободный до Макарова, в том числе в заливе Мордвинова, ожидаются подвижки и взлом прибрежного льда. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области можно уточнить, перейдя по ссылке.