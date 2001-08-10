Крупный жилой квартал построили на Кунашире

Сегодня, 12 февраля, в селе Отрада Южно-Курильского района торжественно ввели в эксплуатацию 8 новостроек. Такого количества современного жилья, говорят старожилы, одномоментно на Кунашире никогда не сдавали. Квартиры здесь получили сразу 129 семей. Это работники культуры и спорта, здравоохранения, педагоги, военнослужащие, пограничники, а также семьи, переселяющиеся из аварийного жилфонда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Со знаменательным событием курильчан поздравил губернатор Валерий Лимаренко, который прибыл в район с рабочей поездкой.

– Желаю вам любви и тепла. Чтобы в этих домах жилось по-настоящему счастливо, – обратился к новоселам глава области. – Комфортное и безопасное жилье – пожалуй, одна из самых важных составляющих в жизни. Чтобы люди действительно хотели оставаться на островах, заводить семьи, воспитывать детей, необходимо создавать достойные условия. Будем продолжать над этим работать.

Трехэтажные новостройки имеют монолитную конструкцию. Это особенно важно, поскольку Курильские острова, расположены в сейсмоопасной зоне – строения способны выдержать даже мощные подземные толчки силой до 9 баллов. Особая японская технология использована для фасада наружных стен, чтобы противостоять сильному ветру.

Из 129 новых квартир – 105 арендные, еще 24 – предназначены для расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Все квартиры имеют отделку «под ключ». Они оборудованы водонагревателем, плитой и сантехникой. Курильчанам остается только обставить комнаты мебелью.

– Я очень рада, квартира светлая и просторная, – поделилась эмоциями Алсу Баязгулова. Женщина работает фельдшером в кабинете неотложной помощи. На Кунашир переехала два года назад из Башкортостана по кадровой программе. Арендную квартиру медработник в дальнейшем планирует выкупить.

Такие квартиры – это не просто комфорт для тех, кто в них заселяется, а еще и значительная экономия для семейного бюджета, считает воспитатель детского сада Анна Шемякина.

– Раньше мы снимали квартиру в Южно-Курильске, платили за нее 25 тысяч рублей в месяц. Сейчас заселяемся в арендную двухкомнатную с размером оплаты в три раза меньше, – отметила женщина.

В 2021 году в селе Отрада начнут строить еще четыре дома – это 72 квартиры. К работе по проектированию уже приступили. А всего в Южно-Курильском районе за два года планируют возвести около 30 тысяч квадратных метров жилья. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в расселении всех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Напомним, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко темпы строительства жилья в Сахалинской области ускорены вдвое. В этом году на островах сдадут 430 тысяч «квадратов», а в дальнейшем будут вводить по 500 тысяч ежегодно.