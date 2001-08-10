Акцию «Открытка Победы» запускают поронайские общественники

Поздравительные открытки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют выпустить поронайские общественники. На открытках будут изображены рисунки юных жителей Поронайского и Макаровского районов, победивших в творческом конкурсе «Победа глазами потомков».

Как ТИА "Острова" рассказали в поронайской администрации, в конкурсе, который проходил в конце января, участвовали поронайские и макаровские школьники от 7 до 17 лет. Главной темой конкурса был юбилей Победы, предметом изображения юных художников – военная техника, советские солдаты, мемориалы и обелиски, Вечный огонь и салют в День Победы и многое другое. В итоге были отобраны восемь наиболее интересных работ. Имена победителей – Александра Мякишева, Софья Дружинина, Эдуард Мацуев, Алена Мажорова из Поронайска, Диана Сарана, Богдан Остыщев, Анастасия Украинская, Яна Ляхова из Макарова. Рисунки победителей конкурса разместили на макете открыток, которые планируется выпустить к 75-летию Победы и раздавать бесплатно в преддверии праздника.

- Благодарим всех ребят за участие в конкурсе. Спасибо за творчество и душу, которую они вложили в свои рисунки. Работы получились интересными и разноплановыми, выбрать победителей было непросто. Лучшие рисунки мы разместили на макетах открыток. Их будет две – «Открытка Победы. Макаров» и «Открытка Победы. Поронайск». Открытки будут выпущены тиражом по тысяче экземпляров каждая. Все желающие смогут бесплатно получить открытку, заполнить ее и отправить ветеранам, своим родственникам и друзьям. Кроме того, эту инициативу поддержала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, и было принято решение провести подобные конкурс и акцию и в других районах Сахалинской области, - рассказывает инициатор акции депутат Сахалинской областной Думы Виктория Кривошеева.

К распространению праздничных открыток планируется привлечь волонтеров. Кроме того, взять открытку и отправить ее в любую точку мира поронайцы и макаровчане смогут в местных общественных приемных.