Островные девятиклассники прошли итоговое собеседование по русскому языку
Более 5500 тысяч учеников девятых классов Сахалинской области сдали 12 февраля итоговое собеседование по русскому языку. Это испытание проходит во всех регионах России в один день и является допуском к государственной итоговой аттестации в девятых классах, передает региональный центр оценки качества образования.
Итоговое собеседование направлено на проверку навыков устной и спонтанной речи у обучающихся. Участникам необходимо было выполнить четыре задания: выразительное чтение вслух текста научно-публицистического стиля, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, тематическое монологическое высказывание по одной из выбранных тем и поучаствовать в диалоге с учителем-экзаменатором.
Учащиеся проходили итоговое собеседование в своих образовательных организациях. По регламенту на выполнение работы отводится 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность процедуры могла быть увеличена на 30 минут.
По словам учителя русского языка и литературы школы №1 Нины Лаптевой, подготовка к итоговому собеседованию проходила в течение всего учебного года на уроках русского языка и литературы, на консультациях.
- Готовилась к итоговому собеседованию серьезно. На сайте ФИПИ выполняла демонстрационные варианты заданий. Когда делаю домашнее задание всегда стараюсь читать тексты вслух. Это помогает совершенствовать дикцию, технику чтения, - поделилась девятиклассница Полина Нанака.
- На мой взгляд, итоговое собеседование не сложное испытание. Всем людям нужно быть грамотными, больше читать, учиться правильно говорить и постоянно работать над собой, - считает ученик девятого класса Игорь Галимов.
В результате итогового собеседования по русскому языку школьники получат «зачет», «не зачет». Для успешной сдачи достаточно получить 10 баллов. На региональном уровне для детей с ОВЗ и детей-инвалидов сформирована «щадящая» шкала баллов. Для зачета им необходимо набрать 5 баллов.
- Итоговое собеседование по русскому языку проводится в общеобразовательных учреждениях с 2019 года. По опыту прошлого года можно отметить, что сахалинские школьники успешно справились с этим испытанием и показали отличные коммуникативные навыки, - сказала советник министерства образования Сахалинской области Ольга Майорова.
Девятиклассники, не сдавшие сегодня собеседование по уважительной причине или получившие «не зачет», смогут пересдать его в дополнительные дни – 11 марта и 18 мая.
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