"Школа больных сахарным диабетом" откроется в Южно-Сахалинске

Цикл обучающих мероприятий для пациентов с сахарным диабетом пройдет в Южно-Сахалинске. Для участников "Школы здоровья" выступят эксперты по диагностике и лечению заболевания, передает пресс-служба островного минздрава.

Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Сегодня от этого заболевания страдает более 7% населения Земли. В Сахалинской области насчитывается более 19 000 тысяч больных сахарным диабетом. В региональном минздраве это заболевание стоит на особом контроле. Совместно с представителями советов «Серебряных волонтеров» было принято решение об организации "Школы больных сахарным диабетом". К участию в образовательных мероприятиях приглашают всех, кто заинтересован проблемами этого недуга.

- Сахарный диабет опасен своими сосудистыми осложнениями, - говорит главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Сахалинской области Елена Бочерикова. – Главная задача врачей - как можно раньше выявить нарушение углеводного обмена у пациентов и научить их правильно жить с этим заболеванием.

Занятия будут проходить с 09.00 до 11.00 по следующему графику:

7 марта - конференц-зал поликлиники №6;

15 марта - конференц-зал поликлиники №2;

22 марта - конференц-зал консультативно-диагностического центра;

29 марта - конференц-зал поликлиники №4;

На занятиях пациенты в доступной форме получат знания о питании, необходимом уровне физической активности, самоконтроле гликемии и сахароснижающих препаратах. В дальнейшем организация таких школ планируется и в районах области.