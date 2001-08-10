Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2020
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10:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островитян проконсультируют по вопросам получения маткапитала

Завтра, 14 февраля, специалисты отдела социальных выплат областного отделения ПФР проведут «горячую телефонную линию» для всех заинтересованных лиц по вопросам получения федерального материнского (семейного) капитала и распоряжения его средствами.

Звонков от островитян ждут с 10:00 до 12:00 по телефонам: 8 (42-42) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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