Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2020
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Выход на лёд в заливе Мордвинова остается опасным
14:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выход на лёд в заливе Мордвинова остается опасным

Завтра, 14 февраля, под воздействием отжимного юго-западного ветра со скоростью до 13 м\с и потеплением до +20, при сохраняющихся значительных приливо-отливных колебаниях уровня моря, у юго-восточного побережья Сахалина от мыса Свободный до Макарова, в том числе в заливе Мордвинова, ожидаются подвижки и взлом прибрежного льда. Выходить на лёд здесь крайне опасно, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области можно уточнить на сайте МЧС.

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