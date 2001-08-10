Регистратуру обновили в сахалинском областном онкодиспансере

Обновленная регистратура заработала в Сахалинском областном онкологическом диспансере. Ее перенесли в левое крыло основного здания. Для этого в учреждении провели ремонт, чтобы подготовить место для регистратуры, сообщает ASTV.RU.

По словам и.о. заместителя главного врача учреждения Эдуарда Винарского, входную группу ждали очень долго, открытие приурочили ко дню открытых дверей, который прошел в честь дня профилактики онкологических заболеваний. Появилась талонная система - теперь не нужно стоять в очереди к регистратору. Люди берут в аппарате талон и садятся на кресла, а затем спокойно проходят к стойке.

В ближайшее время заработает гардероб, в онкодиспансере появится новая мебель.

"Пациент может попасть к врачу прямо в день обращения. Мы к этому долго шли. В планах ускорить и расширить диагностику на безе поликлиники: выполнять пункции, делать биопсию. Уже заказано оборудование. Ускорится процесс постановки диагноза, быстрее начнется лечение", - говорит и.о. заведующей поликлинического отделения учреждения Кристина Лапкина.