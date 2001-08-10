Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2020
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15:01, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают стать книгодарителями

Акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, пройдет в сахалинской областной библиотеке 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Все желающие могут принеси в дар учреждению свои книги, а взамен получить любое из предложенных изданий в подарок. Главная идея акции – показать, что книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается лучшим подарком.

Акция стартует в фойе первого этажа библиотеки в 14.00 и продлится до 16 февраля включительно. Все книги будут переданы тем, кто в них особенно нуждается.

Добавим, в России акцию проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

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