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15:01, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцам предлагают стать книгодарителями
Акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, пройдет в сахалинской областной библиотеке 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.
Все желающие могут принеси в дар учреждению свои книги, а взамен получить любое из предложенных изданий в подарок. Главная идея акции – показать, что книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается лучшим подарком.
Акция стартует в фойе первого этажа библиотеки в 14.00 и продлится до 16 февраля включительно. Все книги будут переданы тем, кто в них особенно нуждается.
Добавим, в России акцию проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».
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