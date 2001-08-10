Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2020
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17:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островным школьникам предлагают проверить знания русского языка

Викторина «Великий, могучий русский язык» пройдет в сахалинской областной библиотеке 19 февраля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Как отмечают в учреждении, мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, провозглашённому Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Он отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

К участию приглашаются учащиеся старших классов. Ребята смогут продемонстрировать свои знания в таких разделах русского языка, как: фонетика, морфология, синтаксис.

Мероприятие пройдет на втором этаже СахОУНБ в молодежном центре «Универсалка». Начало в 12:00.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-22.

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