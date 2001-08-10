Самая мас­штаб­ная науч­но-попу­ляр­ная акция в мире «Откры­тая лабо­ра­тор­ная» прой­дет в СахГУ еще и на английском языке. Она стартует в предстоящую субботу, 15 февраля, на базе Тех­ни­че­ско­го неф­те­га­зо­во­го инсти­ту­та (ул. Погра­нич­ная, 2). Реги­стра­ция участ­ни­ков с 10.00. Старт акции в 11.00, интер­ак­тив­ные пло­щад­ки нач­нут рабо­ту с 13.00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на университет.

Лабо­ра­тор­ная вклю­ча­ет в себя две части: сна­ча­ла на пло­щад­ке участ­ни­ки полу­ча­ют необ­хо­ди­мые раз­да­точ­ные мате­ри­а­лы и в тече­ние 20–30 минут отве­ча­ют на вопро­сы, а потом веду­щий, или «заве­ду­ю­щий лабо­ра­тор­ной» («зав­лаб») объ­яв­ля­ет пра­виль­ные отве­ты и подроб­но раз­би­ра­ет каж­дое зада­ние.

Впер­вые в этом году акция ста­ла по-насто­я­ще­му семей­ной: у детей в воз­расте 7–12 лет теперь своя «Лаба», свои «зав­ла­бы» и своя про­грам­ма. Теперь на каж­дую пло­щад­ку могут прий­ти все, кто уме­ет читать и писать.

Осо­бен­но­стью «Лабы2020» в СахГУ ста­нет пло­щад­ка на англий­ском язы­ке. Так же, как в и рус­ско­языч­ной вер­сии лабо­ра­тор­ной, ее смо­гут напи­сать две воз­раст­ные кате­го­рии: 7–12 лет и 13+. Все зада­ния и даль­ней­шие объ­яс­не­ния будут толь­ко на англий­ском. Для это­го необ­хо­ди­мо прой­ти пред­ва­ри­тель­ную реги­стра­цию по ссылке. Она будет активна до 18:00 14 февраля.

Орга­ни­за­то­ры лабо­ра­тор­ной под­го­то­ви­ли для всех участ­ни­ков интер­ак­тив­ные пло­щад­ки на любой вкус: роди­те­лей и детей ждет «Пла­сти­ли­но­вая тера­пия», «Моде­ли­ро­ва­ние домов из бума­ги», а так­же демон­стра­ция свойств жид­ко­го азо­та. Участ­ни­ки могут отпра­вить­ся на экс­кур­сию по лабо­ра­то­рии буре­ния Тех­ни­че­ско­го неф­те­га­зов­го инсти­ту­та, в каби­нет нагляд­ных стен­дов неф­те­га­зо­во­го обо­ру­до­ва­ния и сесть за симулятор-тренажера "Камаз" . А для люби­те­лей умно­го кино будет рабо­тать пло­щад­ка «Акту­аль­ное науч­ное кино».

Всех участ­ни­ков лабо­ра­тор­ной ждет VR-пло­щад­ка, на кото­рой «лабо­ран­ты» смо­гут загля­нуть в глу­би­ны кос­мо­са, погру­зить­ся в вод­ный сафа­ри-парк, одно­вре­мен­но побы­вать в Антарк­ти­де и в древ­нем горо­де Мачу-Пик­чу, стать участ­ни­ком экс­пе­ди­ции на Луну и мно­гое дру­гое.

Парт­нер «Откры­той лабо­ра­тор­ной» дет­ский тех­но­парк «Кван­то­ри­ум» будет ждать на сво­ей пло­щад­ке юных изоб­ре­та­те­лей. Для них под­го­тов­ле­но несколь­ко мастер-клас­сов: «Робот Вал­ли. Маке­ти­ро­ва­ние из бума­ги», «Эмод­жи: 3D моде­ли­ро­ва­ние в про­грам­ме 3ds Max», «Авто­ном­ная элек­тро­стан­ция для заряд­ки мобиль­но­го теле­фо­на», «Сбор­ка и калиб­ров­ка квад­ро­ко­пте­ра», «Сбор­ка и про­грам­ми­ро­ва­ние управ­ля­е­мых робо­тов TRIK».

Подроб­но­сти по теле­фо­ну: 45−23−10.