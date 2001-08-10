«Открытая лабораторная» пройдет в СахГУ на английском языке
Самая масштабная научно-популярная акция в мире «Открытая лабораторная» пройдет в СахГУ еще и на английском языке. Она стартует в предстоящую субботу, 15 февраля, на базе Технического нефтегазового института (ул. Пограничная, 2). Регистрация участников с 10.00. Старт акции в 11.00, интерактивные площадки начнут работу с 13.00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на университет.
Лабораторная включает в себя две части: сначала на площадке участники получают необходимые раздаточные материалы и в течение 20–30 минут отвечают на вопросы, а потом ведущий, или «заведующий лабораторной» («завлаб») объявляет правильные ответы и подробно разбирает каждое задание.
Впервые в этом году акция стала по-настоящему семейной: у детей в возрасте 7–12 лет теперь своя «Лаба», свои «завлабы» и своя программа. Теперь на каждую площадку могут прийти все, кто умеет читать и писать.
Особенностью «Лабы2020» в СахГУ станет площадка на английском языке. Так же, как в и русскоязычной версии лабораторной, ее смогут написать две возрастные категории: 7–12 лет и 13+. Все задания и дальнейшие объяснения будут только на английском. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Она будет активна до 18:00 14 февраля.
Организаторы лабораторной подготовили для всех участников интерактивные площадки на любой вкус: родителей и детей ждет «Пластилиновая терапия», «Моделирование домов из бумаги», а также демонстрация свойств жидкого азота. Участники могут отправиться на экскурсию по лаборатории бурения Технического нефтегазовго института, в кабинет наглядных стендов нефтегазового оборудования и сесть за симулятор-тренажера "Камаз" . А для любителей умного кино будет работать площадка «Актуальное научное кино».
Всех участников лабораторной ждет VR-площадка, на которой «лаборанты» смогут заглянуть в глубины космоса, погрузиться в водный сафари-парк, одновременно побывать в Антарктиде и в древнем городе Мачу-Пикчу, стать участником экспедиции на Луну и многое другое.
Партнер «Открытой лабораторной» детский технопарк «Кванториум» будет ждать на своей площадке юных изобретателей. Для них подготовлено несколько мастер-классов: «Робот Валли. Макетирование из бумаги», «Эмоджи: 3D моделирование в программе 3ds Max», «Автономная электростанция для зарядки мобильного телефона», «Сборка и калибровка квадрокоптера», «Сборка и программирование управляемых роботов TRIK».
Подробности по телефону: 45−23−10.
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