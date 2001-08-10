Онкозаболевания начнут диагностировать на Кунашире

На Кунашире построят новую больницу и начнут диагностировать онкозаболевания. Обсуждение медицинских проблем стало главным на встрече губернатора Валерия Лимаренко с курильчанами. Она состоялась накануне в районном Доме культуры, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Прежде всего, жителей интересовала проблема дефицита кадров. Несмотря на то, что сегодня медики, переезжающие в Южно-Курильск, получают одни из самых высоких «подъемных» – до 2,6 миллиона рублей. Также они имеют право на квартиру в арендном жилье. Как было отмечено, это позволило в прошлом году привлечь в район 9 врачей и специалистов среднего звена. До конца 2020 года на работу намерены принять еще нескольких специалистов узкого профиля – кардиолога, эндокринолога, хирурга-травматолога, онколога, врача общей практики и стоматолога.

– К слову, теперь для диагностики многих заболеваний желудочно-кишечного тракта местным жителям не придется летать в областной центр. Уже с этого месяца в ЦРБ будут выполнять гастроскопию, а с апреля – колоноскопию. Для этих целей мы обучили двух специалистов, – рассказал областной министр здравоохранения Владимир Ющук. – Также продолжим активно применять возможности телемедицины.

Кроме того, для пациентов с Курильских островов и Охинского района минздрав создал в областных учреждениях так называемый «зеленый коридор». Жители отдаленных уголков региона могут беспрепятственно попасть к нужному специалисту, даже если по каким-либо причинам опоздали на приём.

Еще одно важное событие для местной медицины – приобретение компьютерного томографа. Технику купили за счет средств областного бюджета. Аппарат уже доставили на остров. Проходить обследования с его помощью островитяне смогут с середины марта. Томограф намерены использовать в том числе в рамках диспансеризации – для скрининга онкологических заболеваний легких. Кроме того, в 2021 году в селе Дубовое откроют современный ФАП.

– А впереди нас ждут более глобальные и значимые проекты. Так, в 2023 году мы планируем открыть в Южно-Курильске новую больницу. Действующая не соответствует современным требованиям. Комплекс предусматривает в том числе бактериологическую лабораторию – это позволит максимально оперативно проводить исследования крови, – отметил Валерий Лимаренко.

Местные жители рассказали губернатору, что заметили положительные изменения в островной медицине. Однако проблемы решены не все.

– Лично меня беспокоит отношение врачей к курильчанам в областной больнице. Они далеко не всегда с нами вежливы, – поделилась жительница Южно-Курильска.

Губернатор сказал, что в каждом отдельном случае непозволительного поведения будут разбираться индивидуально. Лучший способ – написать сообщение о невежливом специалисте лично главе региону в социальных сетях: https://www.instagram.com/limarenko_official/, https://vk.com/limarenko_official, https://ok.ru/valery.limarenko, https://www.facebook.com/valery.limarenko.

Также местных жителей волнует вопрос доступности природных богатств, которые можно использовать в лечении широкого спектра заболеваний.

– Природа подарила нам, курильчанам, огромные возможности. На «Горячем пляже» есть уникальные термальные источники. Однако попасть туда бывает трудно. Дорога идёт по землям, которые принадлежат погрануправлению. Чтобы проехать по ней, нужно специальное направление от больницы. Если его нет – трасса недоступна, а следовательно – и источники, – отметил житель Южно-Курильска.

Глава региона взял на контроль решение этой проблемы. Сейчас прорабатывается вопрос о передачи трассы в муниципальное пользование.

А южно-курильских школьников интересует ликвидация второй смены.

– У нас 2 маленькие школы. Мы вынуждены учиться в две смены. Это очень неудобно, – заметил юный островитянин.

Решить проблему поможет комплексный подход. В ближайшие годы в Южно-Курильске построят новую школу на 550 мест. А старую капитально отремонтируют.

Кроме того, людей интересовали вопросы переселения из ветхого аварийного жилья, решение коммунальных проблем, расширение приюта для бездомных животных, выделение специального помещения для кружка робототехники, организация автобусного сообщения между райцентром и новым микрорайоном в селе Отрада. Все обращения островитян губернатор взял в работу.