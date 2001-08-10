Губернатор вручил курильскому ветерану медаль в честь 75-летия победы в ВОВ
Валерий Лимаренко вручил курильскому ветерану медаль в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В рамках рабочей поездки в Южно-Курильский район глава области побывал в гостях у Федора Тароева, участника трудового фронта в годы ВОВ, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
В следующий вторник, 18 февраля, Федор Федорович отметит 88-летие. Родился он в Читинской области, когда началась Великая Отечественная война ему было 9 лет.
– Жили мы на границе с Монголией. Всех взрослых мужчин тогда забрали на фронт. Я пошел в колхоз, работал на сенокосе, пас лошадей. В 12 лет стал помощником тракториста, а в 14 уже сам управлял трактором. Не спали сутками, чтобы собрать урожай и помочь Родине, – поделился ветеран.
Уже после окончания Великой Отечественной Фёдора призвали в армию, служил на Тихоокеанском флоте, в Порт-Артуре. В начале 1950-х годов участвовал в Корейском конфликте.
После службы в армии вернулся в родную Читинскую область, работал в колхозе, леспромхозе. Там же познакомился со своей первой женой, Лидией Ивановной, женился. Вместе с ней в 1966 году переехал на Сахалин, в Поронайск.
– Там я устроился в горком ДОСААФ инструктором, проработал два года. А потом избрали председателем этой организации. Спустя десять лет первый секретарь Сахалинского обкома партии Пётр Третьяков предложил мне организовать работу ДОСААФ на Кунашире и Шикотане. Там нужно было учить молодёжь, требовались трактористы, бульдозеристы, шофёры. И вот я сюда приехал в 1976 году, жена с сыном остались в Поронайске. Спустя полгода наладил работу, организовал курсы, и вскоре ко мне приехала семья.
Отделение ДОСААФ, которое возглавлял Федор Тароев, четырежды выигрывало всесоюзные социалистические соревнования. «Южно-Курильск гремел на всю страну» – с гордостью вспоминает ветеран труда.
В 2008 году Федор Федорович вышел на пенсию, но и сейчас ведет активный образ жизни.
– Недавно мне предложили организовать курсы по тяжелой механизации, готовить крановщиков, трактористов, бульдозеристов. Уже выделен для этого класс. Сам преподавать не буду, буду лишь организовывать и контролировать, – делится планами Фёдор Фёдорович.
К тому же курильчанин является «Серебряным волонтером». Принимает активное участие в проекте и консультирует островитян по вопросам здравоохранения, которые связаны с прохождением медосмотров, работой медучреждений.
В 2019 году Федору Тароеву было присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».
– Спасибо вам за самоотверженный труд в военное и мирное время, активную гражданскую и жизненную позицию. Вы пользуетесь несомненным авторитетом среди жителей района. От всей души поздравляю вас с предстоящим 75-летием Великой Победы. Долгих вам лет и крепкого здоровья, – обратился к ветерану глава региона Валерий Лимаренко.
Губернатор вручил Федору Тароеву юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и памятные подарки.
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