Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2020
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Выход на лёд в заливе Мордвинова остается опасным
09:18, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Невельском районе будет лавиноопасно

Сегодня, 14 февраля на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется лавинная опасность, возможен сход одиночных лавин. Об этом сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

Главное региональное управление МЧС напоминает правила безопасности при попадании в лавину:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы);
  • Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот;
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел;
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении;
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

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