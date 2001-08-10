Курильский жилфонд и объекты проверяют после землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Курильском и Южно-Курильском районах накануне вечером, 13 февраля. По данным регионального управления МЧС, очаг залегал на глубина 158 километров. Координаты сейсмособытия: 45,3 северной широты, 149,2 восточной долготы.

Его ощутили жители Курильска, Южно-Курильска, села Рейдово, Крабозаводского и Малокурильского. По предварительной информации, ощущаемость сейсмособытия составила до 3-4 баллов. Также по предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Как сообщили в областном правительстве, после землетрясения на Курилах проверяют жилфонд и системы жизнеобеспечения. Ситуацию под особый контроль взял губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона регулярно заслушивает доклады от руководителей Южно-Курильского и Курильского районов, жители которых ощутили подземные толчки.

В обоих муниципальных образованиях экстренно организована работа комиссий по чрезвычайным ситуациям. Группы реагирования из работников местных администраций и спасателей, заботясь о безопасности курильчан, ведут с ними необходимую в таких случаях разъяснительную работу. Оценивается состояние основных систем жизнеобеспечения. На предмет возможных повреждений осматривается жилфонд, социальные и промышленные объекты в населенных пунктах, а также дороги и другие сооружения транспортной инфраструктуры. В состав групп вошли 28 человек и 10 единиц техники.

- Сейчас самое главное - обеспечить безопасность людей. В Южно-Курильском и Курильском городских округах все должностные лица находятся на рабочих местах в режиме повышенной готовности. Ситуация на особом контроле у правительства области, - сообщил губернатор Валерий Лимаренко.