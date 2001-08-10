Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
Новое асфальтовое покрытие появится на участках дорог из Южно-Сахалинска в Синегорск, Елочки — Дальнее, а также в Хомутово. Кроме того, в Дальнем построят мост через реку Владимировка. Работы проводятся, в том числе в рамках реализации регионального и национального проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ТИА "Острова" сообщили в мэрии города, в нем областной центр участвует второй год подряд. Наращивание темпов строительства стало возможным, благодаря инициативе главы региона Валерия Лимаренко по перераспределению средств дорожного фонда в пользу муниципалитетов.
По информации управления дорожного хозяйства и благоустройства, в этом году планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги от с. Дальнее до с. Елочки.
- Часть работ — подготовку основания дорожного покрытия и асфальтирование одного из участков — выполнена еще в прошлом году. Нынешней весной подрядная организация продолжит работы. Всего будет заасфальтировано 3 км дороги. Обочины по обеим сторонам дороги также заасфальтируют и отделят от проезжей части дорожной разметкой. Завершатся работы к концу 2020 года, - отметила заместитель начальника управления Татьяна Окутина.
Также в этом году в Дальнем планируется строительство моста через реку Владимировка. Работы начались с установки опор, на которые сейчас монтируются пролетные строения. Согласно контракту, строительство завершится в августе 2020 года.
Масштабные работы в этом году развернутся и на дороге Южно-Сахалинск — Синегорск. В рамках двух муниципальных контрактов планируется обновить 10-километровый участок от ул. Ключевской в Новоалександровске до Санаторного. Часть работ — асфальтирование 1 км трассы — была выполнена в прошлом году, до окончания строительного сезона.
Кроме того, в этом году специалисты приступят к разработке проекта реконструкции автомобильной дороги от Санаторного до путепровода протяженностью 8 километров по дороге на Синегорск . Документация будет готова в 2021 году.
Хомутово — еще один район Южно-Сахалинска, где в 2020 году будут проводиться строительно-монтажные работы улично-дорожной сети. В рамках муниципального контракта планируется капитально отремонтировать участок улицы 2-я Центральная от ул. Ивана Куропатко до ж/д путей. В планах, помимо обновления покрытия — обустройство ливневой канализации, тротуаров по обеим сторонам дороги, освещения и замена сетей электроснабжения. Чтобы не ограничивать жителей в передвижении, на время ремонта будет функционировать временный объездной мост. Участок будет полностью готов к концу текущего года.
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