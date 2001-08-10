Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2020
Сегодня 16:00
63,60|69,18|55,93
Выход на лёд в заливе Мордвинова остается опасным
10:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Одиннадцатиметровое чучело сожгут в парке Южно-Сахалинска в Масленицу

Подготовку к празднованию Масленицы начали в городском парке Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

На озере Верхнем уже возводят главный символ ухода зимы. В этом году обрядовое чучело будет высотой 11 метров. Для его оформления разработаны яркие эскизы наряда и головного убора.

1 (7)

В ближайшие дни специалисты городского парка приступят к обустройству тематических площадок, которые украсят необычными арт-объектами, установят специальные подиумы для выступлений артистов.

Напомним, масленичная неделя стартует 24 февраля. Сам праздник будет отмечаться 1 марта в городском парке. Массовые гулянья на озере Верхнем  развернутся с 12.00 до 15.00. Кульминацией станет традиционное сожжение чучела Масленицы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?