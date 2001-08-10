Одиннадцатиметровое чучело сожгут в парке Южно-Сахалинска в Масленицу
Подготовку к празднованию Масленицы начали в городском парке Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
На озере Верхнем уже возводят главный символ ухода зимы. В этом году обрядовое чучело будет высотой 11 метров. Для его оформления разработаны яркие эскизы наряда и головного убора.
В ближайшие дни специалисты городского парка приступят к обустройству тематических площадок, которые украсят необычными арт-объектами, установят специальные подиумы для выступлений артистов.
Напомним, масленичная неделя стартует 24 февраля. Сам праздник будет отмечаться 1 марта в городском парке. Массовые гулянья на озере Верхнем развернутся с 12.00 до 15.00. Кульминацией станет традиционное сожжение чучела Масленицы.
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