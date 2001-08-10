Южносахалинцам предлагают нарисовать эскиз благоустройства набережной Рогатки

Администрация Южно-Сахалинска проводит открытый конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной реки Рогатка. Его проводят в связи с расширением границ благоустройства набережной реки Рогатка и ее интеграции в пространство городского парка имени Гагарина. Так, в концепцию входит территория от пр. Мира до озера Нижнее, прилегающая к нему территория, а также улично-дорожная сеть, включая перекресток улиц Детская- Комсомольская, и другие инфраструктурные объекты, расположенные по обоим берегам Рогатки.

Как пишет мэрия областного центра, к участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, архитекторы, урбанисты, творческие коллективы.

Главная цель, которую департамент архитектуры и градостроительства ставит перед конкурсантами, - представить концептуальные градостроительные предложения по преобразованию существующей набережной реки Рогатка, чтобы создать в этой части города единый рекреационный центр, насыщенный общественными, туристическими и культурно-спортивными функциями. Из основных задач - предложить градостроительную композицию, формирующую комфортную городскую среду для жизни, работы и отдыха на территории проектирования, отразить видение и приоритеты развития территории.

Конкурс продлится до 12 марта. Для участия необходимо отправить заявку на адрес электронной почты uaig@yuzhno-sakh.ru или по адресу: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, кабинет № 202.

Постановление о проведении конкурса с условиями участия, формой заявки, задачами размещены на официальном сайте администрации.

Отметим, на объекте уже выполнен капитальный ремонт гидротехнических сооружений на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Произведен большой объем работ: очистка дна, гидроизоляция бетонных блоков, по обоим берегам на этом участке проложена дренажная система, чтобы защитить бетон от разрушения грунтовыми водами. Это был первый этап работ, вторым станет реализация проекта благоустройства.