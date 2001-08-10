Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам

Триста представителей министерств и ведомств пройдут в этом году обучение в региональном центре сертификации. Его откроют на базе Сахалинского государственного университета. Договоренностей об этом на встрече достигли зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков и президент Российской Ассоциации специалистов и организаций в области управления проектами «СОВНЕТ», передает региональное правительство.

Курсы стартуют уже в марте-апреле. На базе главного островного вуза помимо чиновников подготовку смогут пройти сотрудники любых компаний. Полученные знания помогут им в реализации проектов, направленных на развитие области в различных сферах – от медицины, образования, культуры, науки, бизнеса до государственного и муниципального управления.

– Учить будут всему, что сейчас необходимо: как управлять рисками, командой, ресурсами на протяжении всего цикла планирования и создания проекта. Не важно, в какой сфере, требования, по сути, унифицированы, – отметила директор департамента проектного управления правительства Сахалинской области Юлия Главинская.

Обучение в 2020 году пройдут как руководители высшего звена, так и рядовые сотрудники островных министерств, которые реализуют те или иные проекты. Их организуют в группы по 15-20 человек, которые будут посещать занятия в течение недели.

«СОВНЕТ» – это некоммерческая организация, единственный в России представитель Международной ассоциации управления проектами (IPMA). НП «СОВНЕТ» содействует развитию профессионального управления во всех сферах общественной жизни путем объединения профессионалов в области управления проектами. IPMA – это международный стандарт с рядом новых идей, которые позволят профессионалам решать более широкий диапазон задач.