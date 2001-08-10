Сахалинских школьников и их родителей приглашают на вебинар по психологии

Сахалинский центр психолого-педагогической помощи семье и детям приглашает подростков и их родителей принять участие в серии вебинаров «Курс выживания для подростков, их родителей и тех, кто рядом».

Как ТИА "Острова" рассказали в областном министерстве образования, занятия для родителей и детей проходят дистанционно. Их ведут психологи Национального института защиты детства. Участвовать в серии вебинаров на бесплатной основе может любой родитель. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону 31-24-31 и заниматься каждую субботу в онлайн-режиме, получать задания, консультации от психологов и психиатров. Занятия с родительскими группами начинаются с 22 февраля 2020 года.

Подростки от 13 до 15 лет смогут получить достоверную информацию об особенностях взросления, физиологических и эмоциональных изменениях, задачах психологического и социального развития, возможностях и приемах самоподдержки и эмоционального регулирования, навыки критического отношения к рискованным формам поведения, возможностям получения помощи от родителей и специалистов.

Родители смогут использовать полученные знания и навыки при столкновении с необъяснимыми вспышками агрессии или протестного поведения, острыми психологическими состояниям подростков. В случае выявления личностных трудностей родители и подростки смогут получить индивидуальные дистанционные консультации московских психологов и психиатра.

Методист Центра психолого-педагогической помощи семье и детям Татьяна Таранова рассказала, что центр является региональным координатором проекта «Курс выживания для подростков, их родителей и тех, кто рядом», а она выступает куратором ряда мероприятий в рамках данного проекта и будет сотрудничать с педагогами и родителями для того, чтобы проект оказал реальную помощь в разрешении семейных и других межличностных проблем.

Записаться на онлайн-курсы нужно до 21 февраля по телефонам: 75-33-03 и 31-24-31.