Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2020
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12:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Областная библиотека подготовит сахалинцев к дачному сезону

Лекция для садоводов и огородников по теме «Народ, сажай в огород баклажаны, перцы, томаты и цветы» пройдет в областной библиотеке 20 февраля.

Как сообщили в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие пройдет в рамках цикла лекций «Школа садовода», которые совместно с сотрудниками библиотеки проводят специалисты сахалинского филиала «Россельхозцентра». На лекции будут озвучены оптимальные сроки посева таких культур как: томаты, перцы, баклажаны, петуния, лабелия и других, подготовка семян и тонкости их посева.

Начало в 17:30, вход свободный. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-54.

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