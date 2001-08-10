Южносахалинцам по ошибке отравили уведомления о задолженности за услуги ЖКХ

Рассылку уведомлений о задолженности за коммунальные услуги тестируют в Южно-Сахалинске. Квитанции, на обратной стороне которых размещено типовое предупреждение от МКУ "Управление жилищной политики" о задолженности за услуги ЖКХ и разъяснения последствий в случае неуплаты, адресованы исключительно гражданам, которые проживают в муниципальном жилом фонде по договорам социального найма.

- В тестовом режиме квитанции уже отправлены нанимателям-задолжникам муниципального жилья. По ее результатам известно о случаях, когда уведомления получили граждане-задолженники, чьи жилые помещения находятся в собственности. И это вызвало дополнительные вопросы к составителям уведомлений. Поэтому если вы являетесь собственником, но получили квитанцию с уведомлением - обращаться в управление жилищной политики не нужно. Санкции, указанные в уведомлении, вас не затрагивают. Управление жилищной политики приносит извинения за возможное двойственное восприятие информации, - сообщили ТИА "Острова" в городской мэрии.

Изложенные в рассылке последствия по расторжению договора социального найма в случае не уплаты — к собственникам не относятся, для этой категории действует другой механизм взыскания. Вместе с тем, обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги по закону лежит как на собственниках, так и нанимателях.

Обращаем внимание, что рассылка квитанций с уведомлениями ведется в тестовом режиме: идет корректировка базы адресов муниципального жилья, вносятся новые, исключаются не относящиеся к муниципальному жилому фонду.