Тренинг по профилактике употребления снюсов провели для южно-сахалинских родителей

Активисты «Молодой Гвардии» провели встречу-тренинг с родителями учеников южно-сахалинской гимназии №1. Тема самая актуальная - профилактика употребления на котором рассказывалось о вреде употребления никотиносодержащих смесей (никпаков). В нем приняли участие 120 человек. Содействие в организации и проведении мероприятия оказал депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска Руслан Тен.

Как рассказали в региональном отделении "Единой России", молодогвардейцы и специалисты рассказали родителям о вреде употребления смесей, особенно популярных среди подростков и детей, его последствиях для растущего организма, о возникновении зависимости от него.

«От родителей мы получили много вопросов, в том числе и по поводу продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Договорились создать группу для обмена важной информацией о таких точках. Молодогвардейцы будут сотрудничать с родителями и пресекать незаконную торговлю спиртным и сигаретами», - прокомментировала и.о. руководителя сахалинского отделения «МГЕР» Елена Красильникова.

Отметим, что «Единая Россия» инициировала вопрос о законодательном ограничении свободной торговли бестабачными никотинсодержащими смесями для несовершеннолетних. Молодогвардейцы активно подключились к делу, провели в муниципалитетах рейды по выявлению мест распространения никотиносодержащих смесей, пикеты торговых точек, где опасные вещества были в свободной продаже. В настоящее время большое внимание ими уделяется профилактическим мероприятиям, направленные на пропаганду здорового образа жизни и рассказывающие о вреде снюсов, потому что дети могут не понимать всей опасности, а родители упустить и не заметить проблемы ребёнка.