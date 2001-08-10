О литературе Сахалина и Курильских островов расскажут островитянам

Лекция «Литературное краеведение Сахалина и Курильских островов: основные имена» пройдет в музее Чехова Южно-Сахалинска. Ее прочитает профессор Елена Иконникова 20 февраля, передает пресс-служба учреждения.

Слушателям будет рассказано о том, кто из представителей русской и зарубежной литературы (стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона) обращался к теме Дальнего Востока. Лекция рекомендуется всем, кто интересуется литературой родного края, и увлечен писателями Японии, Китая и Кореи.

Елена Александровна Иконникова – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета, член Русского географического общества. Работы Е. А. Иконниковой публиковались в журналах «Филологические науки», «Азия и Африка сегодня», «Проблемы Дальнего Востока», «Россия и АТР» и других. Е. А. Иконникова сотрудничает с региональными периодическими изданиями «Советский Сахалин», «Сэ корё синмун» («Новая корейская газета»), публикует материалы по восприятию и изучению русской литературы и культуры за рубежом.

Напомним, что 2020 году отмечается 160-летие Антона Чехова, 130-летие его сахалинской поездки и 125-летие со дня выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. На музейном Лектории каждый месяц ведущие ученые Сахалинской области будут знакомить посетителей с разными аспектами, связанными с творчеством Чехова, книгой «Остров Сахалин», литературным и историческим краеведением.

Начало лекции в 17:00. Вход свободный.

Запись по телефону 43-65-09.