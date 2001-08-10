О литературе Сахалина и Курильских островов расскажут островитянам
Лекция «Литературное краеведение Сахалина и Курильских островов: основные имена» пройдет в музее Чехова Южно-Сахалинска. Ее прочитает профессор Елена Иконникова 20 февраля, передает пресс-служба учреждения.
Слушателям будет рассказано о том, кто из представителей русской и зарубежной литературы (стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона) обращался к теме Дальнего Востока. Лекция рекомендуется всем, кто интересуется литературой родного края, и увлечен писателями Японии, Китая и Кореи.
Елена Александровна Иконникова – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета, член Русского географического общества. Работы Е. А. Иконниковой публиковались в журналах «Филологические науки», «Азия и Африка сегодня», «Проблемы Дальнего Востока», «Россия и АТР» и других. Е. А. Иконникова сотрудничает с региональными периодическими изданиями «Советский Сахалин», «Сэ корё синмун» («Новая корейская газета»), публикует материалы по восприятию и изучению русской литературы и культуры за рубежом.
Напомним, что 2020 году отмечается 160-летие Антона Чехова, 130-летие его сахалинской поездки и 125-летие со дня выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. На музейном Лектории каждый месяц ведущие ученые Сахалинской области будут знакомить посетителей с разными аспектами, связанными с творчеством Чехова, книгой «Остров Сахалин», литературным и историческим краеведением.
Начало лекции в 17:00. Вход свободный.
Запись по телефону 43-65-09.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:18 Сегодня Сегодня в Невельском районе будет лавиноопасно
- 09:33 Сегодня Курильский жилфонд и объекты проверяют после землетрясения
- 09:57 Сегодня Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 10:10 Сегодня Одиннадцатиметровое чучело сожгут в парке Южно-Сахалинска в Масленицу
10:20 7 Февраля Американские паралимпийцы прибыли на Сахалин
17:27 7 Февраля Австрийские паралимпийцы прибыли на Сахалин
- 18:00 7 Февраля После проверки доходов и имущества четыре сахалинских депутата ушли с должностей
- 14:00 7 Февраля Островной регион сам будет финансировать СахГУ
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 12:13 Сегодня Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 Сегодня Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 Вчера Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?