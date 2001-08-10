МЧС: у юго-восточного побережья Сахалина выход на лёд опасен

За прошедшие дни, 12 и 13 февраля, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра произошли взломы прибрежного льда. У оставшейся части льда, под влиянием высокой температуры воздуха (до +8 о) и ветровых нагрузок, существенно нарушена прочность. Под воздействием приливно-отливных колебаний уровня моря и ветра здесь могут появляться трещины, зоны деформации. 15 февраля выходить на лёд в этих районах опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке можно уточнить на сайте регионального управления МЧС.