Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2020
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МЧС: у юго-восточного побережья Сахалина выход на лёд опасен
17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС: у юго-восточного побережья Сахалина выход на лёд опасен

За прошедшие дни, 12 и 13 февраля, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра произошли взломы прибрежного льда. У оставшейся части льда, под влиянием высокой температуры воздуха (до +8 о) и ветровых нагрузок, существенно нарушена прочность. Под воздействием приливно-отливных колебаний уровня моря и ветра здесь могут появляться трещины, зоны деформации. 15 февраля выходить на лёд в этих районах опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке можно уточнить на сайте регионального управления МЧС.

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