63,45|68,77|55,93
17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
МЧС: у юго-восточного побережья Сахалина выход на лёд опасен
За прошедшие дни, 12 и 13 февраля, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра произошли взломы прибрежного льда. У оставшейся части льда, под влиянием высокой температуры воздуха (до +8 о) и ветровых нагрузок, существенно нарушена прочность. Под воздействием приливно-отливных колебаний уровня моря и ветра здесь могут появляться трещины, зоны деформации. 15 февраля выходить на лёд в этих районах опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Актуальную информацию о ледовой обстановке можно уточнить на сайте регионального управления МЧС.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:32 10 Февраля Этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту стартовал на Сахалине
10:57 10 Февраля Паралимпийцы опробовали трассу Спортивную
- 14:04 10 Февраля Стало известно, какие объекты благоустроят в Южно-Сахалинске в этом году
- 12:56 10 Февраля С марта МРОТ в Сахалинской области станет больше
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 12:13 Вчера Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 Вчера Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?