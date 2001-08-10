Метель накроет Охинский район

Завтра, 15 февраля на территории Охинского района прогнозируется умеренный снег, ветер 15-20 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - сообщили ТИА "Острова" в областном управлении МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям указанного района:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Напомним, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.