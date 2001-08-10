Метель накроет Охинский район
Завтра, 15 февраля на территории Охинского района прогнозируется умеренный снег, ветер 15-20 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
- В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - сообщили ТИА "Острова" в областном управлении МЧС.
Спасатели рекомендуют жителям указанного района:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Напомним, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.
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