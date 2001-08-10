Олимпиада для школьников по основам православной культуры прошла в Сахалинской области
По благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия и при организационной поддержке Министерства образования и Института развития образования Сахалинской области состоялся региональный этап Общероссийской Олимпиады для школьников по основам православной культуры в Южно-Сахалинске и Курильске 15-16 февраля. В нем приняли участие 19 школьников с 4 по 8 классы, ставшие обладателями дипломов первой, второй и третьей степеней по итогам муниципального тура Олимпиады. Об этом ТИА "Острова" сообщили в информационно-аналитическом отделе Южно-Сахалинской и Курильской епархии.
В этом году основными темами Олимпиады стали: Соловецкий монастырь, Святой равноапостольный князь Александр Невский, Православие в Америке и 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне.
Написание олимпиадной работы проходило в Курильске для учащихся школы города Курильска и в Кафедральном соборе Рождества Христова для ребят из Холмского, Корсаковского, Томаринского округов и города Южно-Сахалинска. После окончания олимпиады ее участники посетили с экскурсией Христорождественский собор Южно-Сахалинска и даже поднялись на его колокольню, чтобы попробовать себя в роли звонарей. Также ребятам понравилась досуговая программа: их приняли СТК «Горный воздух» и Биатлонный центр.
Кульминацией мероприятий Олимпиады стала встреча детей с архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским Аксием, которому они смогли задать интересующие их вопросы. Так, ученики 5-8 классов спросили архиепископа об отношении Русской Православной Церкви к другим конфессиям, к организациям религиозно-экстремистской направленности, попросили объяснить причины и последствия церковного раскола 17 века и многое другое. Все участники, кроме положительных эмоций и новых знаний, получили сертификаты и подарки.
В целом, Олимпиада длилась более суток и на это время знатоков православной культуры приютила гостиница «Юность»
Региональные туры Олимпиады прошли 15-17 февраля во всех регионах России. Они являются завершающим этапом Олимпиады. В течение двух недель организаторы Олимпиады составят общероссийский рейтинг участников и станут известны имена победителей и призеров.
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