Память воинов-интернационалистов почтили в Поронайске

Памятный митинг, приуроченный ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, прошел сегодня в Поронайске. Ою этом ТИА "Острова" сообщили в администрации Поронайска. Мероприятие по традиции состоялось на территории храма Святителя Тихона Московского у памятника "Солдатам, погибшим в мирное время". Вспомнить тех, кто отправился исполнять интернациональный долг, но так и не вернулся на Родину, пришли ветераны боевых де йствий, их родственники, активисты движения "Юнармия", общественники, представители районной Администрации и депутатского корпуса.

Перед собравшимися выступил участник Великой Отечественной войны, председатель поронайского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин округа 93-летний Алексей Васильевич Ветров. Он напомнил, что уже больше трех десятков лет минуло с того дня, когда последние подразделения советских войск покинули афганскую землю. Этот день - повод вспомнить о тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, о тех, кто до сих пор носит в душе историю "необъявленной" войны. По сей день существует много противоречивых оценок той кампании, длившейся десять лет, однако бесспорно одно - советские воины с достоинством и честью выполнили все боевые задачи.

Война в Афганистане не обошла стороной и Поронайск. Десятки поронайских парней больше трех десятилетий назад принимали участие в боевых действиях на земле Афганистана. Рассказывая о событиях того времени, ведущие митинга назвали фамилии и имена поронайцев, не вернувшихся домой. В завершение мероприятия участники митинга почтили память ушедших соотечественников минутой молчания и возложили красные гвоздики к памятнику павшим воинам.