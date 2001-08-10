Горнолыжники-паралимпийцы признались в любви к Сахалину

На Сахалине смогли на самом высоком уровне организовать этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Своими ощущениями от проходящих соревнований с сахалинским губернатором накануне поделились участники паралимпийских сборных. Валерий Лимаренко, прибывший на СТК «Горный воздух», наградил победителей четвертого соревновательного дня и в неформальной обстановке пообщался со спортсменами.

– Соревнования по горнолыжному спорту такого высокого уровня у нас проходят впервые. И мы постарались сделать все, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно и смогли показать свои лучшие результаты, – обратился к собравшимся глава региона. – Сегодня все победители. И те, кто был на горе, и те, кто занял место на пьедестале, и зрители. Потому что все мы находимся в среде, где люди любят и уважают друг друга.

За чашкой чая глава региона поинтересовался у спортсменов их ощущениями от пребывания на Сахалине.

– Я впервые в России. И очень рад, что знакомство с вашей страной началось именно с Сахалина. Потрясающая организация, все на высшем уровне. Очень отзывчивые и добрые люди, непередаваемой красоты природа. Такое обилие положительных эмоций на соревнованиях у меня впервые, – отметил параспортсмен из Италии Джакомо Бертаньоли. – Даже снег здесь такой же как у нас. И климат зимой схожий. Если состязания вновь будут проводиться на Сахалине, обязательно сюда приеду еще раз.

А единственный представитель Финляндии Сантери Кивери в России уже бывал. Это был летний Санкт-Петербург.

– От Сахалина я в большом восторге. Первым делом из аэропорта сразу отправился на горнолыжный склон. Отличное качество трассы. Безусловно, очень хочется увезти домой не только медали, но и частичку Сахалина. Знаю, что представителей Франции возили на необыкновенную подледную рыбалку. Хочу увезти с собой сушеную зубатку, – поделился представитель северной страны.

В завершение встречи Валерий Лимаренко отметил, что Сахалин всегда готов принимать спортсменов, особенно паралимпийцев. – Считаю, что нужно и в последующие годы проводить подобные соревнования, еще более высокого уровня, например, это может быть чемпионат мира. Мы к этому готовы. – Уверен, ваши страны гордятся вами. Вы не просто спортсмены, вы люди, которые своим примером доказывают возможности преодоления самого себя и любых жизненных барьеров. С радостью будем ждать вас снова на Сахалине.

Напомним, этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту на Сахалине проводится впервые. За медали борются 40 спортсменов из США, Норвегии, Франции, Австрии, Польши, Италии, Швейцарии, Финляндии, Словакии и России. Это участники, призёры и победители Паралимпийских игр. В программе – пять дисциплин: слалом, слалом-гигант, супергигант, параллельный слалом и скоростной спуск. Соревнования будут проходить до 21 февраля, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области. За результатами и новостями можно следить на сайте.