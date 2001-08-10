Горнолыжники-паралимпийцы признались в любви к Сахалину
На Сахалине смогли на самом высоком уровне организовать этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Своими ощущениями от проходящих соревнований с сахалинским губернатором накануне поделились участники паралимпийских сборных. Валерий Лимаренко, прибывший на СТК «Горный воздух», наградил победителей четвертого соревновательного дня и в неформальной обстановке пообщался со спортсменами.
– Соревнования по горнолыжному спорту такого высокого уровня у нас проходят впервые. И мы постарались сделать все, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно и смогли показать свои лучшие результаты, – обратился к собравшимся глава региона. – Сегодня все победители. И те, кто был на горе, и те, кто занял место на пьедестале, и зрители. Потому что все мы находимся в среде, где люди любят и уважают друг друга.
За чашкой чая глава региона поинтересовался у спортсменов их ощущениями от пребывания на Сахалине.
– Я впервые в России. И очень рад, что знакомство с вашей страной началось именно с Сахалина. Потрясающая организация, все на высшем уровне. Очень отзывчивые и добрые люди, непередаваемой красоты природа. Такое обилие положительных эмоций на соревнованиях у меня впервые, – отметил параспортсмен из Италии Джакомо Бертаньоли. – Даже снег здесь такой же как у нас. И климат зимой схожий. Если состязания вновь будут проводиться на Сахалине, обязательно сюда приеду еще раз.
А единственный представитель Финляндии Сантери Кивери в России уже бывал. Это был летний Санкт-Петербург.
– От Сахалина я в большом восторге. Первым делом из аэропорта сразу отправился на горнолыжный склон. Отличное качество трассы. Безусловно, очень хочется увезти домой не только медали, но и частичку Сахалина. Знаю, что представителей Франции возили на необыкновенную подледную рыбалку. Хочу увезти с собой сушеную зубатку, – поделился представитель северной страны.
В завершение встречи Валерий Лимаренко отметил, что Сахалин всегда готов принимать спортсменов, особенно паралимпийцев. – Считаю, что нужно и в последующие годы проводить подобные соревнования, еще более высокого уровня, например, это может быть чемпионат мира. Мы к этому готовы. – Уверен, ваши страны гордятся вами. Вы не просто спортсмены, вы люди, которые своим примером доказывают возможности преодоления самого себя и любых жизненных барьеров. С радостью будем ждать вас снова на Сахалине.
Напомним, этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту на Сахалине проводится впервые. За медали борются 40 спортсменов из США, Норвегии, Франции, Австрии, Польши, Италии, Швейцарии, Финляндии, Словакии и России. Это участники, призёры и победители Паралимпийских игр. В программе – пять дисциплин: слалом, слалом-гигант, супергигант, параллельный слалом и скоростной спуск. Соревнования будут проходить до 21 февраля, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области. За результатами и новостями можно следить на сайте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:18 11 Февраля Более 160 южносахалинцев проверились на онкологию
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
12:18 12 Февраля Система «умных светофоров» заработает в Южно-Сахалинске весной
10:57 12 Февраля Несколько участков дорог отремонтируют в Южно-Сахалинске в этом году
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?