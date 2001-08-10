Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2020
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13:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лекцию о книгах проведут в сахалинской библиотеке

Лекция «Книга в системе культурных ценностей. Литература как вид искусства» пройдет в Сахалинской областной библиотеке в рамках литературно - просветительского проекта «Университет книги» 27 февраля. Начало в 17:30.

В течение года пройдут открытые лекции научно-популярного характера специалистов-литературоведов. Первую лекцию прочтёт доктор филологических наук, профессор Сахалинского государственного университета Елена Иконникова.

Мероприятие пройдет на 2-м этаже СахОУНБ, в зале им. А. П. Чехова. Вход свободный, сообщили ТИА "Острова" организаторы.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4242) 45-25-02

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