Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2020
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14:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Секреты воспитания рассказали сахалинским родителям

Семинар «Загадки и парадоксы воспитания» в рамках проекта «Успешная мама» прошел в сахалинской областной библиотеке 15 февраля.

Мероприятие состоялось на базе площадки «Воспитание с рождения». Ведущая семинара – клинический психолог Анна Умрихина, провела психологический эксперимент, в ходе которого участниками предлагалось пройти через «ручеек» и услышать высказывания, несущие в себе негативный посыл. Таким образом, молодые родители отметили, как сложно расти ребенку при таком отношении. Также на встрече поднимались такие важные вопросы, как ошибки семейного воспитания и особенности искусства общения с ребенком.

Продолжение семинара состоится 14 марта. Вход свободный, сообщили ТИА "Острова" в областной библиотеке.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4242) 45-25-28. 

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