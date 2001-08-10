Участок улицы Саранской в Южно-Сахалинске закроют на пять дней для транспорта

В Южно-Сахалинске 50-метровый участок ул. Саранской от дома №4 до пересечения с пер. Переселенческим с утра 18 февраля закроется для движения транспорта.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба администрации областного центра, ограничение продлится до 22 февраля. За это время подрядной организации предстоит установить водяной колодец.

В случае неблагоприятных погодных условий сроки ремонта могут быть скорректированы. Объезд будет осуществляться по пер. Мартовскому и ул. Украинской.