Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Саранской в Южно-Сахалинске закроют на пять дней для транспорта

Участок улицы Саранской в Южно-Сахалинске закроют на пять дней для транспорта

В Южно-Сахалинске 50-метровый участок ул. Саранской от дома №4 до пересечения с пер. Переселенческим с утра 18 февраля закроется для движения транспорта.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба администрации областного центра, ограничение продлится до 22 февраля. За это время подрядной организации предстоит установить водяной колодец.

В случае неблагоприятных погодных условий сроки ремонта могут быть скорректированы. Объезд будет осуществляться по пер. Мартовскому и ул. Украинской.

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