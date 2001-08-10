Сахалинец представит остров на III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) пройдет в Биробиджане с 17 по 20 февраля. В соревнованиях наряду со студентами Еврейской автономной области будут соревноваться представители Сахалинской области и Хабаровского края.
В числе участников - Максим Журавлёв, член сборной команды «Ворлдскиллс Сахалинской области». Студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет повышать свое профессиональное мастерство в компетенции «Сварочные технологии».
- Для Максима Журавлева участие в данном чемпионата станет тренировкой для отработки профессиональных навыков перед дальнейшим этапом, - рассказывает Рената Райнбагина, руководитель РКЦ «Ворлдскиллс Россия» Сахалинской области. - Победители регионального чемпионата представят свою область на отборочных соревнованиях на право участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который запланирован к проведению в июле 2020 года в Новокузнецке.
Как сообщают ТИА "Острова" в министерстве образования Сахалинской области, конкурсные работы участников III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) будут оценивать более 30 экспертов из различных регионов страны, в том числе из Красноярска, Новокузнецка, Южно-Сахалинска и Хабаровска.
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