Улицу Железнодорожную перекроют в Южно-Сахалинске

В связи с работами на линиях электропередачи участок улицы Железнодорожной в Южно-Сахалинске перекроют 19 и 20 февраля. В течение двух дней энергетикам предстоит установить 4 железобетонные опоры ЛЭП по обеим сторонам улицы, смонтировать на них самонесущий изолированный провод.

Работы потребуют частичного перекрытия участка улицы в районе дома №166 (южнее АЗК "Роснефть"): 19 февраля с 9:30 до 16:30 для движения транспорта будет закрыта восточная сторона улицы Железнодорожной в указанном районе, 20 февраля с 9:00 до 12:00 перекроют западную сторону Железнодорожной. В случае неблагоприятных погодных условий сроки работ могут быть скорректированы. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации города.