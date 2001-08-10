Сахалинские волонтеры могут поучаствовать в Евро-2020

Сейчас проходит конкурный отбор для участия в волонтёрской программе Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Центр подготовки городских волонтеров, который находится в Санкт-Петербурге, получил 47 заявок от представителей островного региона. Некоторые кандидаты уже прошли собеседования.

О возможности поучаствовать в Евро-2020 сахалинские волонтеры узнали на ежегодном молодежном форуме «ОстроVа», который прошел в декабре 2019 года. Тогда Сахалин посетили руководители программы «Городские волонтеры Чемпионата Европы по футболу 2020 года города-организатора Санкт-Петербург». Они и рассказали островной молодежи об уникальной возможности стать частью команды. Заявки подали жители 10 районов области.

Официальные результаты отборочной кампании появятся после того, как все волонтёры пройдут собеседования. Затем добровольцы отправятся на обучение, а после на сам чемпионат.

Подать заявку до 18 февраля включительно можно на сайте volspb.ru/euro.