Повышенный спрос на жилье ожидается на Сахалине
Министерство строительства региона готово к повышенному спросу на квартиры. Он может увеличиться благодаря доступности жилищных кредитов. Чтобы предотвратить возможный ценовой скачок на рынке жилья, ведомство намерено заключить серию специальных соглашений с застройщиками. В этих документах будет обозначена фиксированная стоимость «квадратов».
– Мы понимаем, что наибольший спрос на жилье в рамках программы «Дальневосточная ипотека» будет на юге острова. Поэтому в Южно-Сахалинске, Аниве, селах Троицкое и Ново-Троицкое Анивского района сформированы участки под жилищное строительство. Во втором квартале этого года начнутся аукционы. Речь идет о более чем 10 тысячах квартир, – сообщила министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко. – Сейчас мы должны понять, какой будет спрос на квартиры, чтобы сориентировать застройщиков, и планируем зафиксировать цену квадратного метра именно в рамках «Дальневосточной ипотеки». Для этого с ними планируем заключить специальные соглашения.
Сейчас в районах Сахалинской области проводятся встречи с жителями, на которых им подробно рассказывают о программе. Напомним, «Дальневосточная ипотека» – это кредит для молодых семей, приобретающих жилье. Цель программы – увеличить численность населения на Дальнем Востоке и улучшить демографическую ситуацию.
В островном регионе двухпроцентную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, а также банк ДОМ.РФ. Взять кредит могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет и неполные семьи с детьми. Также ипотека доступна для владельцев «дальневосточных гектаров», которые используют землю под жилищное строительство. Для них возрастных ограничений нет. Срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма – 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20 процентов от стоимости недвижимости.
Собрать необходимую сумму жители могут благодаря участию в жилищной программе, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
– Мы с семьей давно мечтаем о собственном жилье. Устали снимать квартиры. И не раз собирались взять кредит. Сейчас ждем второго ребенка, на первоначальный взнос накопить сложно, много трат. «Дальневосточная ипотека» для нас просто подарок, она позволит осуществить мечту и приобрести жилье. Поскольку и процент более чем выгодный, и средства на взнос нам по сути не требуются, первоначальным платежом станет сертификат на субсидию, который мы получили по жилищной программе, – отметила южносахалинка Алена Ивченко.
Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.
Всего с начала реализации программы в Сахалинской области подано 759 заявок на получение «Дальневосточной ипотеки», выдано 202 кредита. Общая сумма заемных средств составила 980 миллионов рублей.
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